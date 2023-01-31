В ОКР призвали Украину не бойкотировать Олимпийские игры в Париже

Олимпийский комитет РФ просит Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины отказаться от идеи бойкотировать крупнейшие международные соревнования во Франции. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Он напомнил, что организация придерживается Олимпийской хартии и делает всё, чтобы основополагающие цели и миссия МОК действовали на территории России.

"В этой части не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но мы исходим из того, что в нашей современной истории любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Мы призываем украинских коллег отказаться от подобной практики бойкотов", — подчеркнул Поздняков в беседе с журналистами.