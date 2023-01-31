В ОКР призвали Украину не бойкотировать Олимпийские игры в Париже
Глава ОКР Поздняков призвал НОК Украины не бойкотировать Олимпийские игры во Франции
Олимпийский комитет РФ просит Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины отказаться от идеи бойкотировать крупнейшие международные соревнования во Франции. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Он напомнил, что организация придерживается Олимпийской хартии и делает всё, чтобы основополагающие цели и миссия МОК действовали на территории России.
"В этой части не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но мы исходим из того, что в нашей современной истории любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Мы призываем украинских коллег отказаться от подобной практики бойкотов", — подчеркнул Поздняков в беседе с журналистами.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, могут допустить до международных соревнований в нейтральном статусе. Эту идею МОК поддержали в Олимпийском комитете Китая. Глава ОКР Поздняков выразил несогласие с такими условиями. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением МОК о допуске россиян. Позже стало известно, что глава МОК Томас Бах осудил Украину за угрозу бойкотировать ОИ-2024 и выступил за допуск россиян. Международный олимпийский комитет также пожаловался на клевету от Украины из-за предложения допустить россиян к Олимпиаде.
ТАСС / Валерий Шарифулин