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31 января, 14:01

В Москве хирурги спасли бойца с осколком снаряда в сердце

Кардиохирурги госпиталя Вишневского достали осколок снаряда из сердца военнослужащего

Хирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Москве достали осколок от снаряда из сердца военнослужащего Российской армии. Об уникальной операции рассказали в учреждении.

Осколок застрял в левом желудочке органа. Найти его точное расположение удалось благодаря ангиографической установке. При этом само сердце во время операции было остановлено.

"На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка", — говорится в сообщении госпиталя.

Там подчеркнули, что операция завершилась успешно. Пациент не только выжил, но и уже идёт на поправку. Тем временем аналогичных операций с осколочными ранениями ожидают в госпитале ещё три человека.

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Не менее сложную операцию провели врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, которые извлекли взрыватель 122-миллиметровой мины из ноги военнослужащего. Снаряд при этом мог в любой момент взорваться.

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LIFE / Александр Лихачёв

Максим Плетнёв
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