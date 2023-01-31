В Москве хирурги спасли бойца с осколком снаряда в сердце

Хирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Москве достали осколок от снаряда из сердца военнослужащего Российской армии. Об уникальной операции рассказали в учреждении.

Осколок застрял в левом желудочке органа. Найти его точное расположение удалось благодаря ангиографической установке. При этом само сердце во время операции было остановлено.

"На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка", — говорится в сообщении госпиталя.

Там подчеркнули, что операция завершилась успешно. Пациент не только выжил, но и уже идёт на поправку. Тем временем аналогичных операций с осколочными ранениями ожидают в госпитале ещё три человека.