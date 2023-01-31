В Тюмени соседский стаффорд вцепился в лицо двухлетнему ребёнку

В Тюмени американский стаффордширский терьер напал на ребёнка в лифте. Об этом Лайфу рассказала мама пострадавшего двухлетнего Германа (имя изменено).

Когда женщина с малышом зашли в лифт своего подъезда, там уже находился их сосед, 23-летний фитнес-тренер Вячеслав Ч., со своим питомцем. Мама Германа не сразу обратила внимание, что пёс без намордника, поэтому для неё стало шоком, когда собака, услышав звон на лестничной клетке, в секунду набросилась на ребёнка. Травмы оказались существенными: стаффорд вцепился малышу прямо в лицо, откусив часть щеки.

"Раньше мы всегда спокойно с собаками ездили, и в этот раз спокойно зашли. Хозяин прикрывал собаку, она стояла сзади, потому что, как оказалось, без намордника была. Вдруг что-то забрякало, какая-то цепочка в подъезде, и собака набросилась на ребёнка", — рассказала собеседница Лайфа.

Хозяин собаки, которого пришлось разыскивать через местные чаты, приехал в больницу, поговорил с родителями мальчика, попросив уладить конфликт мирно. Тем не менее мама и папа Германа решили требовать усыпления собаки, "чтобы таких случае больше не повторилось".

По факту самого инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Владельцу стаффорда может грозить штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до трёх лет.