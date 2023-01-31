Путин и Пашинян обсудили перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного звонка перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора", — указывается в сообщении.
Вместе с тем премьер Армении подчеркнул важность осуществления РФ необходимых шагов для преодоления этой блокады. Пашинян при этом отметил деятельность миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе, добавили в кабмине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова разблокировать Лачинский коридор. Министры во время беседы также акцентировали внимание на важности выхода на взаимоприемлемые решения по всем вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
ТАСС / POOL / Алексей Даничев