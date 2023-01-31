Путин и Пашинян обсудили перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного звонка перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора", — указывается в сообщении.

Вместе с тем премьер Армении подчеркнул важность осуществления РФ необходимых шагов для преодоления этой блокады. Пашинян при этом отметил деятельность миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе, добавили в кабмине.