Озвучена сумма выкупа Захаряна для зарубежных клубов
СЭ: Полузащитник "Динамо" Захарян сможет перейти в клуб из Европы за 25 миллионов евро
Опция выкупа 19-летнего полузащитника московского клуба "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна для ведущих европейских чемпионатов будет составлять 25 миллионов евро. Об этом сообщает во вторник "Спорт-Экспресс".
Ещё прошлым летом и этой зимой молодого футболиста можно было выкупить за 15 миллионов евро. Таким образом, отступные в контракте хавбека по окончании сезона 2022/2023 вырастут в 1,7 раза. Кстати, для российских клубов, как выяснило издание, отступных по-прежнему не будет.
Напомним, что Арсен Захарян был признан лучшим молодым футболистом России по итогам сезона 2021/2022. После этого появились слухи, что лондонский "Челси" всерьёз рассматривает возможность приобретения полузащитника московского "Динамо". СМИ узнали, что зарплата Захаряна по контракту с "Челси" могла бы составить 960 тысяч фунтов (более одного миллиона 134 тысяч евро) в год до вычета налогов. Кроме того, интерес к молодому российскому игроку проявляли "Порту", "Мальорка" и "Ференцварош", однако сделка не состоялась.
ТАСС / Сергей Фадеичев