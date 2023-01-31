Озвучена сумма выкупа Захаряна для зарубежных клубов

Опция выкупа 19-летнего полузащитника московского клуба "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна для ведущих европейских чемпионатов будет составлять 25 миллионов евро. Об этом сообщает во вторник "Спорт-Экспресс".

Ещё прошлым летом и этой зимой молодого футболиста можно было выкупить за 15 миллионов евро. Таким образом, отступные в контракте хавбека по окончании сезона 2022/2023 вырастут в 1,7 раза. Кстати, для российских клубов, как выяснило издание, отступных по-прежнему не будет.