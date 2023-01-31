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31 января, 15:50

Озвучена сумма выкупа Захаряна для зарубежных клубов

СЭ: Полузащитник "Динамо" Захарян сможет перейти в клуб из Европы за 25 миллионов евро

Опция выкупа 19-летнего полузащитника московского клуба "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна для ведущих европейских чемпионатов будет составлять 25 миллионов евро. Об этом сообщает во вторник "Спорт-Экспресс".

Ещё прошлым летом и этой зимой молодого футболиста можно было выкупить за 15 миллионов евро. Таким образом, отступные в контракте хавбека по окончании сезона 2022/2023 вырастут в 1,7 раза. Кстати, для российских клубов, как выяснило издание, отступных по-прежнему не будет.

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Напомним, что Арсен Захарян был признан лучшим молодым футболистом России по итогам сезона 2021/2022. После этого появились слухи, что лондонский "Челси" всерьёз рассматривает возможность приобретения полузащитника московского "Динамо". СМИ узнали, что зарплата Захаряна по контракту с "Челси" могла бы составить 960 тысяч фунтов (более одного миллиона 134 тысяч евро) в год до вычета налогов. Кроме того, интерес к молодому российскому игроку проявляли "Порту", "Мальорка" и "Ференцварош", однако сделка не состоялась.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Марина Калегина

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