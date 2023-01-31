Париж намерен передать Киеву ещё 12 САУ Caesar
Париж планирует отправить на Украину ещё 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщил министр ВС Франции Себастьян Лекорню в ходе пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
"По итогам нашей беседы с министром Резниковым и разговора с президентом Франции [Эмманюэлем Макроном] я могу сказать, что мы сумеем поставить на Украину дополнительно 12 САУ Caesar", — отметил он.
При этом Лекорню не уточнил, когда именно артиллерийские установки окажутся в Незалежной, но обратил внимание на то, что их стоимость будет покрыта благодаря фонду военной помощи Украине в размере 200 миллионов евро, который организован Францией.
По словам министра, в Польшу направятся 150 французских солдат, которые будут обучать украинских бойцов. По данным BFM, до июня подготовку пройдут около двух тысяч представителей ВСУ.
Лайф напоминает, что с начала спецоперации Франция поставила на Украину 18 гаубиц Caesar. А в декабре 2022 года Макрон сообщил, что Париж планирует в начале 2023-го предоставить Киеву новые установки Caesar.
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ТАСС / EPA / Henning Bagger