Медведев: "Единая Россия" распространила действие народной программы на новые регионы

"Единая Россия" распространила действие своей партийной "народной программы" на ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Программной комиссии единороссов во вторник.

Он напомнил, что одна из задач партии — чтобы все наши российские социальные стандарты были в полной мере распространены на новых граждан нашей страны.