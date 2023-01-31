Медведев: "Единая Россия" распространила действие народной программы на новые регионы
"Единая Россия" распространила действие своей партийной "народной программы" на ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Программной комиссии единороссов во вторник.
Он напомнил, что одна из задач партии — чтобы все наши российские социальные стандарты были в полной мере распространены на новых граждан нашей страны.
"Мы договорились, что при подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Такая работа велась рабочей группой", — добавил Медведев.
Напомним, что ещё в августе 2022 года секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что все положения народной программы "Единой России" нужно реализовать в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на других освобождённых территориях. Президент Владимир Путин также призывал дать жителям новых регионов почувствовать преимущества от жизни в России. Российский лидер отмечал, что новые субъекты нужно интегрировать в том числе в судебную систему страны в максимально сжатые сроки.