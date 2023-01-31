Родителям рассказали, как приучить ребёнка правильно питаться

Родителям, которые хотят, чтобы ребёнок правильно питался, нужно изменить свой рацион. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил аналитик, исследователь человеческой психологии, философ и российский писатель Александр Король.

"Для ребёнка этот фактор имеет большое значение в закладке базовых принципов здорового питания. В семье важно, чтобы не только дети питались как надо, но и родители. Например, если взрослые позволяют себе есть сладости, а ребёнку этого не разрешают — это плохо. В дальнейшем он откажется есть полезную еду", — отметил он.

По словам аналитика, ребёнок в таком случае будет чувствовать несправедливость. Он отметил, что помимо личного примера необходимо также объяснять детям, для чего нужно правильное питание. Например, можно привести примеры из мультфильмов, в которых герои стали супергероями благодаря полезной пище. При этом запрещать фастфуд и сладости полностью не стоит — они должны быть "открыты" для детей в разумных количествах.

"Кроме того, мама или папа должны объяснить ребёнку, какое количество пиццы и газировки можно съесть, например, перед походом на праздник или в ресторан, чтобы избежать, например, болей в животе. Если же родитель, против того, чтобы ребёнок ел фастфуд чаще нескольких раз в год, это также нужно обсудить", — заключил аналитик.