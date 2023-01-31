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31 января, 15:14

В Иране установили производителя дронов, атаковавших военные объекты в Исфахане

ISNA: Спецслужбы Ирана определили производителя атаковавших Исфахан дронов

Спецслужбы Ирана установили производителя дронов, которые в ночь на 29 января атаковали военные объекты в Исфахане. Об этом сообщает агентство ISNA, ссылаясь на источники, близкие к Высшему совету нацбезопасности страны.

По словам неназванного, но осведомлённого собеседника, установить производителя и выявить другие важные детали удалось с помощью экспертизы обломков компонентов одного из беспилотников. При этом журналисты не стали раскрывать название производителя.

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Напомним, на минувших выходных склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников. Кроме того, взрывы прогремели в Тегеране, Карадже, Дизфуле, Хамадане. По данным СМИ, отношение к атаке имели США, однако в Пентагоне, разумеется, поспешили опровергнуть эту информацию. В свою очередь Кремль и МИД РФ осудили атаку.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

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