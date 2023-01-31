В Иране установили производителя дронов, атаковавших военные объекты в Исфахане

Спецслужбы Ирана установили производителя дронов, которые в ночь на 29 января атаковали военные объекты в Исфахане. Об этом сообщает агентство ISNA , ссылаясь на источники, близкие к Высшему совету нацбезопасности страны.

По словам неназванного, но осведомлённого собеседника, установить производителя и выявить другие важные детали удалось с помощью экспертизы обломков компонентов одного из беспилотников. При этом журналисты не стали раскрывать название производителя.