В Иране установили производителя дронов, атаковавших военные объекты в Исфахане
ISNA: Спецслужбы Ирана определили производителя атаковавших Исфахан дронов
Спецслужбы Ирана установили производителя дронов, которые в ночь на 29 января атаковали военные объекты в Исфахане. Об этом сообщает агентство ISNA, ссылаясь на источники, близкие к Высшему совету нацбезопасности страны.
По словам неназванного, но осведомлённого собеседника, установить производителя и выявить другие важные детали удалось с помощью экспертизы обломков компонентов одного из беспилотников. При этом журналисты не стали раскрывать название производителя.
Напомним, на минувших выходных склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников. Кроме того, взрывы прогремели в Тегеране, Карадже, Дизфуле, Хамадане. По данным СМИ, отношение к атаке имели США, однако в Пентагоне, разумеется, поспешили опровергнуть эту информацию. В свою очередь Кремль и МИД РФ осудили атаку.
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