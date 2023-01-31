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31 января, 15:03

Путин поручил до 1 июля представить предложения по льготной ипотеке для молодёжи

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля представить предложения по дополнительным программам льготной ипотеки для молодых граждан страны. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Правительству Российской Федерации: представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодёжи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей", — говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отметим, что дано оно было по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря 2022 года.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер поручил в срок до 15 октября 2023 года ввести в РФ ежегодные премии за прорывы в области развития и внедрения искусственного интеллекта.

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kremlin.ru

Артур Белкин

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