Путин поручил до 1 июля представить предложения по льготной ипотеке для молодёжи
Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля представить предложения по дополнительным программам льготной ипотеки для молодых граждан страны. Документ опубликован на сайте главы государства.
"Правительству Российской Федерации: представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодёжи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей", — говорится в сообщении.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отметим, что дано оно было по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря 2022 года.
Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер поручил в срок до 15 октября 2023 года ввести в РФ ежегодные премии за прорывы в области развития и внедрения искусственного интеллекта.