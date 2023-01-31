Путин поручил разработать концепцию Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2023 году

Российский лидер Владимир Путин поручил представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в России в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Росмолодёжи разработать совместно с Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в России в 2023 году", — сказано в перечне поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года.

Путин ждёт подробный доклад по этой теме до 15 февраля. Ответственными назначены руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.