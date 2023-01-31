Ювелир раскрыл, как правильно чистить изделия из драгоценных металлов

Украшения из драгоценных металлов тоже нужно чистить, но к каждому необходим определённый подход. О том, как это делать правильно, в беседе с Лайфом рассказал ювелир, сооснователь ювелирной компании Berrygold Тарас Богачёв.

Так, по его словам, золотые изделия обычно нет смысла чистить, поскольку они не окисляются. Но, если золото старое, в него всё равно может забиться грязь.

"В этом случае можно сделать специальный раствор: тёплая или даже горячая вода, чайная ложка соды, пару капель моющего средства для посуды. В этом растворе на пару часов можно оставить украшения, а потом остаётся только промыть", — сказал специалист.

Для чистки серебряных изделий эксперт посоветовал зубную пасту и мягкую щётку. Если процедура не помогла с первого раза, её можно повторить, пока не будет достигнут нужный эффект. Также зубной пастой можно чистить янтарь и жемчуг, но применять к ним какие-либо растворы нельзя. А вот изумруды нельзя очищать с помощью ультразвука, поскольку камень может треснуть и испортиться.

По словам ювелира, сейчас в магазинах продаются специальные салфетки с полировальной пастой. Но с ними нужно быть осторожнее, поскольку они могут снять с изделия напыление, если оно там было.

"Если изделие "застарилось", то можно его потереть именно этими салфетками, и оно сразу станет как новенькое. Такие салфетки не только чистят, но и полируют, поэтому отлично подходят для сильно зацарапанных изделий, например для часов", — отметил Богачёв.