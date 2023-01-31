Жители Красноярска стали свидетелями падения метеорита

Над Красноярском пронёсся яркий метеорит, который попал на записи десятка камер наружного наблюдения и видеорегистраторов. На кадрах видно, как в течение нескольких секунд небо озаряется ярким светом, а также можно наблюдать падающее небесное тело.

Падение метеорита над Красноярском. Видео © LIFE

"Вот оно что, иду с магазина и вижу в окнах домов отражение как вспышка, думал, салют, обернулся — ничего нет", — пишет один из свидетелей в местной группе "ЧП Красноярск".

Падение метеорита над Красноярском. Видео © Telegram / "ЧП Красноярск"

Полёт небесного тела был заметен из разных районов города, но пока не установлено, долетели ли обломки до поверхности Земли. Как сообщают СМИ, местные жители слышали громкие звуки, а некоторые даже ощутили тряску в домах.