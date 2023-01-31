Село Ломаковка в Брянской области попало под обстрел ВСУ

Село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ произвели миномётный обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам", — написал он в телеграм-канале.