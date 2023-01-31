Село Ломаковка в Брянской области попало под обстрел ВСУ
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области
Село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ произвели миномётный обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, обошлось без пострадавших. Из-за обстрела оказались повреждены дома, здание магазина и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. В селе частично нарушено электроснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Лайф писал о том, что ВСУ 28 января обстреляли здание больницы в Новоайдаре. Тогда погибли 14 человек, ещё 24 получили ранения.
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