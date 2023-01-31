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31 января, 15:02

Эксперты рассказали, для кого обычные магнитики с холодильника могут представлять опасность

Россиян предупредили, что размещение магнитов рядом со смартфоном может вывести девайс из строя

Магниты на дверце холодильника могут таить угрозу для мобильных устройств и даже представлять опасность для жизни некоторых людей. Почему красивые сувениры на самом деле не столь безобидны, рассказывается в материале Hi-Tech Mail.ru.

"В мире есть много людей, для которых электронные устройства — это не просто очередной гаджет, а прибор, отвечающий за качество их жизни. Воздействие магнитного поля на них может оказаться фатальным. Речь идёт об искусственных водителях ритма, или кардиостимуляторах", — говорится в публикации.

В статье уточняется, что людям с кардиостимуляторами нельзя подвергаться влиянию любых магнитов рядом с местом имплантации, проходить МРТ и подносить телефон ближе чем на 30 сантиметров к стимулятору. Эти приборы в основном чувствительны к неодимовым магнитам, от обычных чёрных ферритовых они отличаются серой поверхностью с металлическим блеском.

Также магниты могут вывести из строя технику. Сувениры на холодильнике вредят электронным дисплеям, которые в итоге могут перестать подсвечиваться целиком. Всё это приводит к дорогостоящему ремонту техники. Любителям вешать магниты на корпус системного блока также стоит насторожиться. Дело в том, что они способны на близком расстоянии от жёсткого диска отклонить его головку для чтения данных и привести к ошибкам.

Кроме того, нужно задуматься и об эстетической составляющей. Магниты, долго висящие на холодильнике, могут повредить лакокрасочное покрытие. В результате на технике образуются тёмные или жёлтые пятна и даже коррозия.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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