Какие мелочи из СССР стоят теперь баснословных денег Оглавление Знаки и жетоны в честь достижений Спортивные награды, значки и атрибутика "Космические" медали и значки Юбилейные знаки и медали Медали школьников и марки "про пионеров" Военная атрибутика Чем дальше уходит в прошлое Страна Советов, тем дороже ценятся её награды и знаки отличия. 417430 417430 Фото © ТАСС / Григорий Дукор

Советская Россия была первой во многом: от равноправия женщин до покорения космоса. Уже через десять лет после возникновения СССР страну всколыхнула волна пассионарности: к знаниям стремились все — от пионеров до академиков. Вторая волна прогресса возникла после войны, и именно она принесла России атомную отрасль, космос, передовой спорт и целую плеяду деятелей искусства, за которых и сейчас не стыдно.

Знаки и жетоны в честь достижений

Знак "Ударник 9-й пятилетки". Фото © Wikipedia / Allfaler

С самого начала Страна Советов поражала иностранных гостей размахом строительства ГЭС, заводов и дорог. Как правило, ударников труда отмечали нагрудными винтовыми значками и жетонами. В среднем цена их теперь составляет от 35 до 70–110 тысяч рублей. Но есть и исключения. Серебряный знак "Герой Труда" киевской колбасной фабрики 1925 года коллекционеры могут купить за 175–230 тысяч.

Нагрудный значок из серебра "Активный участник пятилетки" 1930 года стоит на интернет-аукционах от 120 до 150 тысяч, а цена знака 1934 года "Герою пятилетки, борцу за строительство социализма" доходит до 500 тысяч рублей.

В 280 тысяч оценивают награды, которыми в Советской России отмечали победителей профессиональных соревнований: "Лучшему ткачу", "Лучшему доменщику" или "Лучшему шахтёру". Цена знака "Лучшему прокатчику", которым в 1934 году был награждён победитель Всесоюзного конкурса, доходит до 600–700 тысяч рублей.

Ценятся коллекционерами и наградные жетоны и значки, выпущенные в честь пуска предприятий: в среднем их оценивают в 80–100 тысяч, но многие стоят дороже. В 1926 году была пущена Волховская ГЭС, и теперь цена серебряного знака в честь этого события доходит до 280 тысяч рублей. Серебряный знак 1932 года, которым награждали ударников труда ВСРВТ — Всесоюзного союза рабочих водного транспорта, — стоит от 210 до 280 тысяч рублей.

Цена знака 1930 года в честь пуска Турксиба доходит до полумиллиона. В 350 тысяч оценивают знак в честь окончания строительства Канакирской ГЭС в Армении. До 420 тысяч доходит на аукционах цена знака "Строителю дороги Орша – Лепел" 1927 года. До 700 тысяч поднимается иногда цена знака 1930 года "Ударник строительства Беломоро-Балтийского канала". Знаки, которыми награждали участников первой ударной пятилетки в Бобрикстрое, оцениваются от 200 до 400 тысяч. Деревня Бобрики в прошлом находилась в Московской области и стала центром строительства Бобриковского химического комбината. Знак в честь окончания стройки в 1933 году теперь продают за 420–560 тысяч рублей.

Представьте себе, но даже за заурядные жетоны-пропуска на предприятия теперь просят от 14 тысяч рублей. А знаки "Заслуженный деятель искусств" или "Заслуженный работник связи", которыми награждали отличившихся в позднем СССР, теперь оценивают одинаково: 100–140 тысяч. И это при том, что продавать их запрещено.

Спортивные награды, значки и атрибутика

Значок "Отличник ГТО СССР". Фото © molmuseum.ru

Спорт в СССР был культом. Кто не занимался спортом, тот занимался физкультурой и сдавал нормы ГТО. Спортсменов уважали — их считали цветом нации.

Даже небольшие коллекции марок, посвященных советскому спорту, сейчас стоят от 50 тысяч рублей, как и коллекции значков. Стоимость марки "Токио. Олимпиада" 1964 года начинается от 50 тысяч. А за марку "Зимний спорт" 1952 года с пропуском перфорации владельцы просят 60 тысяч рублей. За рублёвую марку 1942 года со штангистом хотят уже 110 тысяч.

В цене бронзовые советские статуэтки на спортивную тему. Цена каслинской фигурки "Городошник" высотой в 40 сантиметров начинается от 70 тысяч рублей и доходит до 100. А редкая фигурка фигуристки, выполненная в стиле соц-арт, стоит уже 230 тысяч.

В цене награды и значки. Цена за призовые медали 1930-х годов начинается от девяти тысяч (столько стоит знак, которым за I место наградили участника соревнований по лыжам ДСО "Бумажник" в 1949 году) и заканчивается на 70 тысячах. За медали 1950–1960-х годов можно выручить от 30 до 200 тысяч рублей.

Всегда в цене экстремальные виды спорта. За знак "Пик Победы. Траверс" 1958 года сейчас просят почти 200 тысяч рублей, а за медали 1945 года за первенство СССР по мотоспорту — 55 тысяч. До 200 тысяч просят за винтовой знак 1936 года ДСО "Сталинец". Такая цена связана с тем, что историки клуба "Зенит" считают, что именно так раньше называлась их команда.

"Космические" медали и значки

Настольная медаль "В честь запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года". Фото © arran.ru

В 1959 году в СССР одну за другой стали выпускать памятные медали в ознаменование удачных запусков ракет и других достижений в космосе. Эти медали были настольными — их, как правило, держали на столах в кабинетах как знак некоей причастности к космосу, ну или гордости за достижения страны. Отдельные экземпляры сейчас оцениваются от 80 до 150 тысяч рублей. Но чаще за них дают более скромные суммы. Например, медаль "В память полёта первого космонавта мира Юрия Гагарина" стоит от 40 до 60 тысяч рублей.

Настольную медаль "В честь запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 4 октября 1957 года" в зависимости от состояния и удачи можно продать за сумму от 2,5 до 40 тысяч рублей. Медаль в честь первого полёта человека в космос была выпущена большим тиражом, и за неё не дадут больше 10 тысяч рублей. А медаль в честь выхода в открытый космос Алексея Леонова на аукционах стоит от 36 до 51 тысячи. Любопытно, что значок военного лётчика II класса оценивается всего в 2–3 тысячи. А такой же профессиональный знак лётчика-космонавта II класса стоит уже 30 тысяч.

Юбилейные знаки и медали

Знак в память 15-летия Якутской АССР. Фото © numismat.ru

В СССР была целая традиция выпускать к различным юбилеям памятные жетоны, знаки, значки, медали, сувениры и награждать ими отличившихся граждан. Памятные жетоны первых лет существования СССР стоят недорого: от 5 до 14 тысяч рублей. За памятные знаки, выпущенные в знак траура по скончавшемуся Ленину, просят от 5 до 20 тысяч. Цена жетонов с портретом Троцкого доходит до 30 тысяч. А вот советская фарфоровая агитационная тарелка 1930-х годов с портретом Сталина может уйти за 520 тысяч рублей.

Удивительным образом выросли в цене юбилейные знаки советских республик. Например, знаки 15 лет Казахской АССР, Армянской АССР, Коми АССР, Татарской АССР и других стоят от 15 до 50 тысяч рублей. А вот знак "15 лет Якутской АССР" покупают на аукционах за 250–350 тысяч. Очевидно, дело в редкости знака и в заинтересованности коллекционеров. Все знаки были выпущены Ленинградским монетным двором и имели свои особенности: например, на знаке Татарстана надпись была продублирована латиницей.

До 150 тысяч доходит цена серебряного знака Союза почтово-телеграфных служащих, посвящённого двадцатилетнему юбилею революции 1905 года. Ценятся и пропагандистские знаки, выпущенные в 1930-х годах. Так, бронзовый знак с позолотой 1930 года "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" сейчас стоит от 250 до 300 тысяч рублей. На нём изображён портрет Ленина на белой эмали, золотой венок из колосьев под ним, а сверху — красное полотнище с лозунгом.

Медали школьников и марки "про пионеров"

Золотая школьная медаль Карело-Финской ССР образца 1945 года. Фото © forums-su.com

Золотые и серебряные медали советских школьников оцениваются недорого: от 700 рублей до 12–14 тысяч. Дороже стоят малые золотые медали. В среднем за них выручают те же 12–14 тысяч рублей, но есть медали, которые ценятся больше. Это малые золотые и серебряные медали уже не существующей Карело-Финской ССР — их цена доходит до 150 тысяч.

Относительно высока цена марок выпуска 1930-х годов с пионерской атрибутикой. За отдельные марки и некоторые коллекции просят от трёх до пяти тысяч рублей. Но марки с определёнными дефектами могут стоить и 60 тысяч. А квартблок (четыре марки) "Предотвращение пионерами обрыва проводов" 1936 года стоит уже 72 тысячи. Значок "Юный пионер" 1923 года стоит от 12 до 14 тысяч. Знак слёта пионеров детских домов 1957 года стоит так же — около 12 тысяч рублей.

Военная атрибутика

Орден Боевого Красного Знамени, 1973 год. Фото © ТАСС / Виктор Янков

Своих покупателей всегда найдёт советская военная форма и атрибутика. За будённовку 1920-х годов просят около 13 тысяч. Цена лётчицких кожаных штанов 1968 года составляет 50 тысяч. За именные маршальские погоны просят от 95 тысяч рублей, за парадный военный китель офицера — от 10 до 20 тысяч, а за ватник времён войны просят до 35 тысяч рублей. За комплект зимней формы МВД 1947 года хотят около 130 тысяч.

К сожалению, несмотря на запрет продажи орденов военного времени, их по-прежнему продают под видом копий, а иногда даже и не снисходят до маскировки. При этом часто копии сопровождают документами. Их продают точно так же, как и знаки заслуженного артиста или заслуженного работника связи. При этом частенько продающие называют боевые награды пренебрежительно: например, орден Отечественной войны называют "отечкой", орден Боевого Красного Знамени — "боевиком", орден Суворова — "суриком" и так далее. Очень жаль, что такое происходит, и непонятно, почему этим не интересуются ответственные органы. Этим наградам место не в частных коллекциях, а в музеях боевой славы.

Авторы Майя Новик