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31 января, 15:12

Петербургский музыкант обвинил медиков в избиении, но "драка" попала на камеры

Солист группы "Включай микрофон" подрался с медперсоналом в больнице Петербурга

Солист музыкальной группы "Включай микрофон" Роман Людоговский подрался с медперсоналом Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, куда его привезли с травмами. Потасовка попала на видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа. Сам исполнитель обвиняет во всём медиков, но в истории не всё так просто.

Драка в Мариинской больнице между медиками и пациентом. Видео © LIFE

По нашим данным, вечером 28 января Людоговский упал и ударился головой об угол ступеньки, в результате его и госпитализировали в Мариинскую больницу. Как сообщает издание "Фонтанка", по словам петербуржца, в медучреждении его продержали четыре часа, причём посадили "в камеру с решётками" и что-то вкололи в камеру.

В больнице же рассказали свою версию событий. Так, музыкант действительно поступил в медучреждение 28 января в 20:49 в пьяном состоянии и с черепно-мозговой травмой, ушибом лба, а ушёл почти в час ночи. При этом при заборе анализов пациент начал вести себя агрессивно, и его перевели во временный изолятор, около 22:40 ему наложили швы, а примерно через два часа отпустили.

В ролике видно, как работники бригады скорой помощи привели пьяного музыканта в больницу с травмой головы. При этом певец сильно качался, ожидая свою очередь у стойки администрации. В дальнейшем двое мужчин, работающих в больнице, заговорили с Людоговским, убеждая, вероятно, сесть на каталку, чтобы ему могли помочь. Пациент долго сопротивляется, и в итоге один из медиков уложил его силой, но тот резко встал. Тогда коллеге стал помогать другой сотрудник больницы. В результате разгорелся конфликт.

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Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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