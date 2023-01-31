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31 января, 15:06

Кулеба заявил, что Украине передадут до 140 западных танков в рамках первой волны помощи

Украине передадут до 140 западных танков в рамках первой волны помощи со стороны других государств. Об этом сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"В рамках первой волны передачи [танков] Вооружённые силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", — отметил он в ходе брифинга.

По словам Кулебы, сейчас танковая коалиция состоит из 12 участников, но на данный момент пока рано называть все государства и объём помощи, так как ряду стран ещё необходимо утвердить формальные решения в соответствии с внутренними процедурами. Министр подчеркнул, что Украина стремится расширить состав участников объединения и увеличить число передаваемой Киеву тяжёлой техники.

Пушилин заявил, что поставки танков Украине ничего не решат

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Ранее Лайф рассказывал, что Германия собирается передать Украине танки Leopard 2 до конца марта. Подтвердил эти планы и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Внук экс-президента Франции де Голля заявил, что решение Запада поставить Украине танки подталкивает мир к бездне.

Обложка ©

Getty Images / Daniel Karmann

Никита Осипов

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