Путин поручил создать программы наставничества с привлечением участников СВО
Российский лидер Владимир Путин поручил создать программы наставничества с привлечением участников военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Правительству РФ совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев РФ и участников СВО", — сказано в перечне поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года.
Глава государства ожидает подробный доклад по этой теме до 1 июня, далее — каждый год. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи Григорий Гуров.
Ранее Лайф сообщал, что Путин поручил разработать концепцию Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2023 году. Ответственными назначены руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Telegram / "Кремль. Новости"