Путин поручил создать программы наставничества с привлечением участников СВО

Российский лидер Владимир Путин поручил создать программы наставничества с привлечением участников военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев РФ и участников СВО", — сказано в перечне поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года.

Глава государства ожидает подробный доклад по этой теме до 1 июня, далее — каждый год. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи Григорий Гуров.