Польша продолжила покупать нефть из РФ в январе, а Германия отказалась от поставок
В январе в Польшу транспортировано 500 тысяч тонн нефти из РФ по трубопроводу "Дружба"
В январе Польша продолжила покупать российскую нефть по магистральному трубопроводу "Дружба", а Германия отказалась от поставок топлива с начала года. Об этом рассказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.
"Мы сегодня в первой половине дня исполнили график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти", — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал о том, что в Международном валютном фонде усомнились в эффективности введения потолка цен на нефть из РФ странами "Большой семёрки".
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ТАСС / Николай Никитин