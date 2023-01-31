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31 января, 15:22

Польша продолжила покупать нефть из РФ в январе, а Германия отказалась от поставок

В январе в Польшу транспортировано 500 тысяч тонн нефти из РФ по трубопроводу "Дружба"

В январе Польша продолжила покупать российскую нефть по магистральному трубопроводу "Дружба", а Германия отказалась от поставок топлива с начала года. Об этом рассказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.

"Мы сегодня в первой половине дня исполнили график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти", — сказал он в беседе с ТАСС.

В Индонезии рассказали о проблемах с закупкой российской нефти

В Индонезии рассказали о проблемах с закупкой российской нефти

Ранее Лайф писал о том, что в Международном валютном фонде усомнились в эффективности введения потолка цен на нефть из РФ странами "Большой семёрки".

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ТАСС / Николай Никитин

Илья Суриков

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