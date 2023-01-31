Польша продолжила покупать нефть из РФ в январе, а Германия отказалась от поставок

В январе Польша продолжила покупать российскую нефть по магистральному трубопроводу "Дружба", а Германия отказалась от поставок топлива с начала года. Об этом рассказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.

"Мы сегодня в первой половине дня исполнили график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти", — сказал он в беседе с ТАСС.