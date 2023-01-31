Медведев: "Единая Россия" в сложный для страны период не допустила отказа от обязательств перед гражданами

В сложный период развития страны "Единая Россия" не допускала отказа от обязательств перед россиянами: граждане получают пособия, строятся социальные объекты, продолжается благоустройство, действует программа социальной газификации. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии ЕР.

Он подчеркнул, что при содействии партии более миллиона семей получили проиндексированный материнский капитал и выплату при рождении детей, более девяти миллионов детей теперь могут получать универсальное детское пособие.

"Мы добились индексации пенсий и увеличения заработной платы работников бюджетной сферы. Более 11 миллионов людей с ограничениями по здоровью получили повышенные социальные выплаты. Такие пособия сейчас выдаются и почти трём миллионам вынужденных переселенцев", — добавил Медведев.

Также, по его словам, было построено и отремонтировано более шести тысяч социальных объектов: школ, детских садов, культурно-досуговых центров в сельской местности, спорткомплексов, учреждений здравоохранения. Большое внимание уделялось модернизации почтовых отделений и работе в вузах по модернизации общежитий, благоустройству городской среды.

"Особо отмечу успехи в реализации программы социальной газификации — одной из самых востребованных программ во многих регионах страны. В 2022 году она осуществлялась в целом успешно. Темпы строительства газовой инфраструктуры выросли более чем в три раза", — отметил председатель партии.