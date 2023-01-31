Жена Дроздова рассказала, что из-за перелома рёбер у телеведущего повреждено лёгкое

Из-за перелома рёбер у телеведущего Николая Дроздова повреждено лёгкое, теперь ему нужно делать дыхательную гимнастику, чтобы всё восстановилось. Об этом в беседе с Лайфом рассказала его супруга Татьяна Дроздова.

"Ну он более-менее лучше. Он в палате, рядом с ним дочка Лена. Меня пока не пускают, мы потом поменяемся, потому что там карантин, и ей пришлось госпитализироваться, чтобы ухаживать за папой. Всё время я на связи, вчера была там — ну более-менее. Немножко он пободрее стал", — отметила жена телеведущего.

Она подтвердила, что Дроздов повредил лёгкое ребром. По её словам, сейчас всё в порядке, для восстановления ему необходимо делать дыхательную гимнастику. Она также уточнила, что муж сломал семь рёбер, а не восемь.

При этом Татьяна Дроздова отметила, что телеведущий обратился в больницу не в первый день после падения. Дроздов думал, что повреждения несерьёзные и всё пройдёт, но на следующий день всё же отправился в медучреждение. Сначала его определили в обычную палату, но после КТ перевели в палату интенсивной терапии, уточнила супруга телеведущего.