"Зенит" не собирается возвращать в команду иранского нападающего Азмуна

По данным СМИ, 28-летний игрок планирует покинуть немецкий "Байер" в зимнее трансферное окно. Форвард выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В начале 2022-го он перебрался в "Байер", действие контракта с этим клубом заканчивается в 2027 году.