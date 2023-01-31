"Зенит" не собирается возвращать в команду иранского нападающего Азмуна
Петербургский футбольный клуб "Зенит" не собирается возвращать иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По данным СМИ, 28-летний игрок планирует покинуть немецкий "Байер" в зимнее трансферное окно. Форвард выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В начале 2022-го он перебрался в "Байер", действие контракта с этим клубом заканчивается в 2027 году.
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Лайф напоминает, что в конце ноября 2022 года агент Азмуна призвал ФК "Сочи" позвонить, если клуб заинтересован в игроке. Тогда Арманд Дурн подчеркнул, что футболист не собирается покидать "Байер".
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ТАСС / Олег Бухарев