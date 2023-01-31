Human Rights Watch обвинила ВСУ в убийстве жителей Изюма запрещёнными минами "Лепесток"
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила украинские войска в использовании запрещённых противопехотных мин "Лепесток" в городе Изюм. В результате их применения погибли 11 человек, ещё около 50 пострадали, заявили в HRW.
"Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм и это привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьёзную угрозу", — говорится в документе.
Также правозащитники напомнили, что Украина является государством – участником договора, который запрещает использование противопехотных мин. Россия данный договор не подписывала.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска уничтожили два украинских склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки. Также на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы разгромлены две самоходные артустановки "Гвоздика" и ещё два украинских склада с боеприпасами в районах Михайловки и Змиевки.
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