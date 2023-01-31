Пушилин: После освобождения Авдеевки ВСУ больше не смогут обстреливать Донецк

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что украинские войска больше не смогут обстреливать Донецк и Ясиноватую после освобождения Авдеевки.

"Если брать Авдеевку, то они (ВСУ. — Прим. Лайфа) прекрасно понимают, что теряют возможность обстреливать наши крупные населённые пункты: Донецк, Киевский, Куйбышевский районы и Ясиноватую", — сказал врио главы республики.

Не менее ощутимым для ВСУ будет и потеря Угледара, именно поэтому Киев сейчас перебрасывает туда резервы. В интервью сайту kp.ru Пушилин отметил, что командование украинской армии осознаёт последствия потери контроля над данными городами, поэтому любой ценой попытается отстоять их. При этом, по словам врио главы ДНР, процесс освобождения идёт не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Однако необходимо понимать, что наши военные делают всё возможное на передовой.