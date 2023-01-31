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31 января, 16:31

Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

Вооружённые силы РФ отбили безуспешную попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона для закрепления на левом берегу. Об этом рассказал пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Лайф писал о том, что в Херсонской области средства противовоздушной обороны России сбили вертолёт Ми-8 и пять беспилотников ВСУ. Также ВС РФ уничтожили две американские системы М777 под Херсоном.

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Vk.com / Минобороны России

Илья Суриков

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