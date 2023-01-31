Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

Вооружённые силы РФ отбили безуспешную попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона для закрепления на левом берегу. Об этом рассказал пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела", — сказал он в беседе с РИА "Новости".