"Единая Россия" продолжит работу над декриминализацией и дебюрократизацией медицины

"Единая Россия" в текущем году намерена продолжить работу в сторону декриминализации и дебюрократизации медицинской деятельности. Кроме того, возникла необходимость разработать программу оказания помощи жителям новых регионов страны, заявил глава партийной Комиссии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на заседании Программной комиссии единороссов.

"Наша народная программа в общем привязана к гражданам, а не к месту их проживания. Уверен, что наша программа может этому очень сильно способствовать", — сказал Проценко.

Он также напомнил о необходимости отразить партийный план по обеспечению льготными препаратами граждан, страдающих сердечными заболеваниями. На эти цели, по словам врача, нужно выделить 8,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. При этом лекарствами будут обеспечены почти 300 тысяч россиян.