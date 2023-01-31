Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Госпитализированный с переломами рёбер Николай Дроздов не сразу обратился в больницу, так как не хотел портить день рождения супруги Татьяны. По этой причине бессменный ведущий "В мире животных" весь праздник терпел боль. По словам Татьяны Петровны, в тот день она обратила внимание на то, что 85-летний муж вернулся с работы в грязном плаще. Сам Дроздов пояснил, что якобы где-то прислонился и поэтому испачкался.

"Пришла дочка с внуками, Николай Николаевич очень любит петь, они сидели пели с дочкой, дочка тоже любит петь. А он просто сидел и всё это терпел (боль. — Прим. Лайфа) и не хотел огорчать. А когда дочка ушла, то он всё: со стула не может встать. Я сказала дочери, давай сразу поедем в травматологию, но он не захотел, поехали только на следующее утро", — рассказала в беседе с Лайфом Татьяна Петровна.

Она отметила, что с супругом в больнице находится их дочь, поскольку он категорически был против сиделки. Сама Татьяна Петровна сейчас сидит с внуками, накануне ей удалось выбраться в больницу, чтобы навестить мужа.