В Новороссийске врачи достали из горла трёхлетнего мальчика двухрублёвую монету

В Новороссийске врачи городской больницы извлекли из горла трёхлетнего мальчика застрявшую двухрублёвую монету. Незадолго до этого ребёнок жаловался на боль в груди, трудности с дыханием и ощущение комка в горле.

"Мальчик во время приёма вёл себя соответственно возрасту, был активен, и внешне не наблюдалось никакого намёка на ухудшение состояния", — сообщили в телеграм-канале больницы.

Рентген подтвердил наличие инородного тела в горле у ребёнка. Фото © Telegram / ГБУЗ "ГБ № 1 г. Новороссийска"

Ребёнку сделали рентген, и наличие инородного тела подтвердилось. Монету нашли в верхней трети пищевода. Её из горла мальчика извлекли врачи эндоскопического отделения под общим наркозом. Уже на следующий день ребёнка выписали из больницы.

Медики предупредили: если инородное тело из верхней трети пищевода не продвигается дальше в желудок, то это может привести к рвотному рефлексу и удушью.