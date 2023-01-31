На Сахалине полицейские пытались электрошокером "разбудить" мужчину без сознания

В городе Анивы на Сахалине полицейские пытались электрошокером реанимировать потерявшего сознание посетителя бара. Через некоторое время мужчина скончался в реанимации.

Как стало известно Лайфу, 40-летний Дмитрий отмечал день рождения друга в баре "Медведь". В какой-то момент он поскользнулся, упал и потерял сознание, однако вместо скорой помощи сотрудники заведения вызвали полицию. Родственники Дмитрия сообщили, что сотрудники попытались "помочь" ему с помощью разрядов электрошокера.

"Приехала полиция, и они давай его там проверять — живой он или нет, бить электрошокером. Они посмотрели на него: "Да он хрипит, типа пьяный". Развернулись и уехали, а он уже в этот момент в коме был", — сказал брат погибшего Александр.

Он добавил, что мужчина пролежал на полу в баре всю ночь. Только утром его мать приехала на место и вызвала скорую помощь. Мужчину привезли в отделение реанимации, он был в коме неясного происхождения. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Вскоре он умер.

В отношении одного из полицейских возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий с применением оружия или специальных средств. Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Его напарник проходит по делу свидетелем.