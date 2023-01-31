Учёные обнаружили новое полезное свойство кофе с молоком

Специалисты Копенгагенского университета (Дания) доказали, что кофе оказывает влияние на сокращение числа воспалений в организме, если в напиток добавить молоко. Исследование учёных опубликовано в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Лабораторные анализы показали, что кофейные зёрна содержат не только кофеин, но и большое количество антиоксидантов, которые подавляют очаги хронических воспалений. Также эти молекулы способствуют улучшению состояния иммунных клеток и различных тканей организма.

При этом эффективность так называемых кофейных антиоксидантов в первую очередь зависит от того, в каком виде человек употребляет кофе. Как считают учёные, именно молоко усиливает полезные свойства бодрящего напитка. При этом польза будет и от других молочных продуктов, например сливок.