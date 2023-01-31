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31 января, 17:09

Учёные обнаружили новое полезное свойство кофе с молоком

Учёные выяснили, что кофе с молоком оказывает противовоспалительное действие

Специалисты Копенгагенского университета (Дания) доказали, что кофе оказывает влияние на сокращение числа воспалений в организме, если в напиток добавить молоко. Исследование учёных опубликовано в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Лабораторные анализы показали, что кофейные зёрна содержат не только кофеин, но и большое количество антиоксидантов, которые подавляют очаги хронических воспалений. Также эти молекулы способствуют улучшению состояния иммунных клеток и различных тканей организма.

При этом эффективность так называемых кофейных антиоксидантов в первую очередь зависит от того, в каком виде человек употребляет кофе. Как считают учёные, именно молоко усиливает полезные свойства бодрящего напитка. При этом польза будет и от других молочных продуктов, например сливок.

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Ранее генетик Александр Резник призвал пить не более трёх чашек кофе в день. Специалист заметил, что при подсчёте количества кофеина следует учитывать чай, какао и шоколад из какао-бобов, поскольку в них тоже содержится кофеин.

Обложка ©

Freepik / stockking

Наталья Исакова

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