Пушилин впервые рассказал о семье
Пушилин заявил, что вместе с женой воспитывает трёх дочек
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин впервые публично рассказал о личной жизни. Так, в эфире радио "Комсомольская правда" он признался, что женат. Вместе с супругой они воспитывают трёх девочек.
"Женат, три дочки у меня. Всегда хотел сына. Останавливаться не намерен. Жена занималась вместе с нашим омбудсменом по детям. Интернаты, детские дома. Это в период ещё до эвакуации. Как только эвакуацию провёл, она сейчас уделяет больше внимания художественной гимнастике", — приводит слова Пушилина kp.ru.
Супруга врио главы ДНР сейчас пытается выстроить работу Федерации художественной гимнастики для участия спортсменов республики в соревнованиях.
"Жена является почётным президентом Федерации [по гимнастике и добивается] участия наших спортсменок ДНР в разных соревнованиях, в российском первенстве и прочее. Это её основное направление. А для меня самое главное, что она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает", — отметил Пушилин.
Врио главы ДНР добавил, что младшие дочки с детства занимаются художественной гимнастикой. Пушилин восхищается детьми, так как они много времени проводят на тренировках — по шесть–семь часов в день с одним выходным в неделю. Средняя дочка Пушилина сейчас — кандидат в мастера спорта, а самая младшая за ней "тянется".
Как ранее сообщал Лайф, Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки ВСУ больше не смогут обстреливать Донецк. Не менее ощутимым для украинских военных, по его словам, будет и потеря Угледара.
ТАСС / Николай Тришин