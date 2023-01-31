"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 17:03

Пушилин впервые рассказал о семье

Пушилин заявил, что вместе с женой воспитывает трёх дочек

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин впервые публично рассказал о личной жизни. Так, в эфире радио "Комсомольская правда" он признался, что женат. Вместе с супругой они воспитывают трёх девочек.

"Женат, три дочки у меня. Всегда хотел сына. Останавливаться не намерен. Жена занималась вместе с нашим омбудсменом по детям. Интернаты, детские дома. Это в период ещё до эвакуации. Как только эвакуацию провёл, она сейчас уделяет больше внимания художественной гимнастике", — приводит слова Пушилина kp.ru.

Супруга врио главы ДНР сейчас пытается выстроить работу Федерации художественной гимнастики для участия спортсменов республики в соревнованиях.

"Жена является почётным президентом Федерации [по гимнастике и добивается] участия наших спортсменок ДНР в разных соревнованиях, в российском первенстве и прочее. Это её основное направление. А для меня самое главное, что она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает", — отметил Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что младшие дочки с детства занимаются художественной гимнастикой. Пушилин восхищается детьми, так как они много времени проводят на тренировках — по шестьсемь часов в день с одним выходным в неделю. Средняя дочка Пушилина сейчас кандидат в мастера спорта, а самая младшая за ней "тянется".

Пушилин: НАТО вступило в прямую конфронтацию с Россией

Пушилин: НАТО вступило в прямую конфронтацию с Россией

Как ранее сообщал Лайф, Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки ВСУ больше не смогут обстреливать Донецк. Не менее ощутимым для украинских военных, по его словам, будет и потеря Угледара.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров