Пушилин впервые рассказал о семье

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин впервые публично рассказал о личной жизни. Так, в эфире радио "Комсомольская правда" он признался, что женат. Вместе с супругой они воспитывают трёх девочек.

"Женат, три дочки у меня. Всегда хотел сына. Останавливаться не намерен. Жена занималась вместе с нашим омбудсменом по детям. Интернаты, детские дома. Это в период ещё до эвакуации. Как только эвакуацию провёл, она сейчас уделяет больше внимания художественной гимнастике", — приводит слова Пушилина kp.ru.

Супруга врио главы ДНР сейчас пытается выстроить работу Федерации художественной гимнастики для участия спортсменов республики в соревнованиях.

"Жена является почётным президентом Федерации [по гимнастике и добивается] участия наших спортсменок ДНР в разных соревнованиях, в российском первенстве и прочее. Это её основное направление. А для меня самое главное, что она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает", — отметил Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что младшие дочки с детства занимаются художественной гимнастикой. Пушилин восхищается детьми, так как они много времени проводят на тренировках — по шесть–семь часов в день с одним выходным в неделю. Средняя дочка Пушилина сейчас — кандидат в мастера спорта, а самая младшая за ней "тянется".