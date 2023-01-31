В Париже протестуют против пенсионной реформы, полицейские применили слезоточивый газ

В Париже горожане протестуют против повышения пенсионного возраста, для разгона агрессивно настроенных демонстрантов сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Сегодня во Франции проходит вторая общенациональная забастовка по этому поводу, в общей сложности по всей стране организовано свыше двухсот акций. Правоохранители ожидают, что в мероприятиях будет участвовать более миллиона человек, при этом в столице — около ста тысяч.

В Париже протестуют против пенсионной реформы. Видео © Twitter / Philippe Murer / Breaking News 24/7

Протесты во вторник начались после 14:30 (16:30 мск) на площади Италии. В акции участвуют представители разных отраслей, левые и молодёжные организации, а также сторонники движения "жёлтые жилеты" и радикалы Black bloc.

Демонстранты стали забрасывать правоохранителей бутылками и камнями. Стычки полицейских с манифестантами происходят, в частности, в районе Монпарнас. Последней точкой шествия парижан должна стать площадь Вобана.