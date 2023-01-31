В Париже протестуют против пенсионной реформы, полицейские применили слезоточивый газ
В Париже горожане протестуют против повышения пенсионного возраста, для разгона агрессивно настроенных демонстрантов сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Сегодня во Франции проходит вторая общенациональная забастовка по этому поводу, в общей сложности по всей стране организовано свыше двухсот акций. Правоохранители ожидают, что в мероприятиях будет участвовать более миллиона человек, при этом в столице — около ста тысяч.
В Париже протестуют против пенсионной реформы. Видео © Twitter / Philippe Murer / Breaking News 24/7
Протесты во вторник начались после 14:30 (16:30 мск) на площади Италии. В акции участвуют представители разных отраслей, левые и молодёжные организации, а также сторонники движения "жёлтые жилеты" и радикалы Black bloc.
Демонстранты стали забрасывать правоохранителей бутылками и камнями. Стычки полицейских с манифестантами происходят, в частности, в районе Монпарнас. Последней точкой шествия парижан должна стать площадь Вобана.
Напомним, 19 января по всей Франции более миллиона человек вышли на акцию протеста из-за решения властей повысить пенсионный возраст до 64 лет к 2030 году. В Париже митингующих насчитывалось 80 тысяч. Были зафиксированы столкновения с полицией, которая также применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
Twitter / Breaking News 24/7