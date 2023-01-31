Мишустин утвердил индексацию социальных выплат на 11,9 процента с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля на 11,9 процента будут проиндексированы некоторые социальные выплаты.

"Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций", — сказано в документе.

Так, будут увеличены пособия семьям с детьми, ветеранам и инвалидам. Проиндексируют и соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Согласно документу, также увеличат выплаты Героям СССР и России, Героям Труда РФ, полным кавалерам ордена Славы.