Мишустин утвердил индексацию социальных выплат на 11,9 процента с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля на 11,9 процента будут проиндексированы некоторые социальные выплаты.
"Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций", — сказано в документе.
Так, будут увеличены пособия семьям с детьми, ветеранам и инвалидам. Проиндексируют и соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Согласно документу, также увеличат выплаты Героям СССР и России, Героям Труда РФ, полным кавалерам ордена Славы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в этом году минимальный размер оплаты труда должен быть проиндексирован на уровень выше инфляции.