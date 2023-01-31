В Ленинградской области спасли кота, который застрял в стиральной машине

В Ленинградской области спасатели помогли выбраться коту, который застрял в стиральной машине. Об этом сообщили в региональной противопожарно-спасательной службе.

Операция по спасению кота прошла успешно. Фото © VK / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Инцидент произошёл в одном из СНТ Сертоловского городского поселения. Четвероногий не смог самостоятельно выбраться из западни, поэтому хозяева и вызвали специалистов ГКУ "Леноблпожспас", которые провели успешную операцию.