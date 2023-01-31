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31 января, 17:07

В Ленинградской области спасли кота, который застрял в стиральной машине

<p>Коту помогли выбраться из стиральной машины. Фото © VK / <a href="https://vk.com/gku_lenoblpozhspas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"</a></p>

Коту помогли выбраться из стиральной машины. Фото © VK / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

В Ленинградской области спасатели помогли выбраться коту, который застрял в стиральной машине. Об этом сообщили в региональной противопожарно-спасательной службе.

Операция по спасению кота прошла успешно. Фото © VK / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Операция по спасению кота прошла успешно. Фото © VK / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Инцидент произошёл в одном из СНТ Сертоловского городского поселения. Четвероногий не смог самостоятельно выбраться из западни, поэтому хозяева и вызвали специалистов ГКУ "Леноблпожспас", которые провели успешную операцию.

Похититель выбросил на улицу украденного из зоомагазина в Кудрово кота Ролтика

Похититель выбросил на улицу украденного из зоомагазина в Кудрово кота Ролтика

Ранее Лайф рассказывал историю спасения кота Лёшки, которого едва не усыпили в Таиланде. Ему помогли воссоединиться с хозяйкой бортпроводники Red Wings.

Илья Суриков

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