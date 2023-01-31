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31 января, 17:18

США скоро могут объявить об очередном пакете военной помощи Киеву

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву. По её словам, это может произойти уже в ближайшее время.

"Полагаю, что мы скоро сможем объявить о новом пакете помощи [Незалежной] в сфере безопасности", — сказала Далтон в ходе брифинга.

При этом она не стала раскрывать подробности относительно того, что войдёт в состав очередного пакета военной помощи киевскому режиму.

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Ранее в США прокомментировали отказ в поставке Украине истребителей F-16. По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон и так сейчас отправляет украинцам достаточно вооружений. Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что страна не будет поставлять Киеву F-16.

Обложка ©

Freepik / DejaVu Designs

Наталья Исакова

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