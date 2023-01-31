В Москве ремонтник выкинул в помойку 4 млн рублей клиентки вместе со строительным мусором

В Москве ремонтник с онлайн-сервиса поиска специалистов "Профи.ру" случайно выбросил в помойку больше четырёх миллионов рублей клиентки вместе со строительным мусором. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, жительница столицы пригласила мастера для пересборки короба в ванной. Мужчина без проблем справился с работой, после чего собрал весь строительный мусор и уехал. Однако вскоре клиентка вспомнила, что её супруг в своё время обустроил в коробе заначку, где хранил два миллиона рублей и 30 тысяч долларов. Женщина тут же созвонилась с ремонтником, однако он заверил, что никаких денег не видел. При этом мужчина предположил, что мог попросту выкинуть свёрток вместе с мусором.

Тем не менее в помойке заначку семейства до сих пор так и не нашли. Сейчас делом занимается полиция.