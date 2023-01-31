Психолог рассказала, почему важно учить детей обращаться на "вы" к старшим

Обращение на "вы" позволяет ребёнку обозначить тех взрослых, которые не входят в его близкое окружение. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания" Анна Бояринцева. При этом эксперт отметила, что в данном вопросе важны семейные традиции.

"Возможно, отсутствие обращения на "вы" к старшим будет свидетельствовать о размытости границ в семье и потенциальном возникновении неуважения. Но также вероятно, что в обращении к старшему на "ты" подразумевается открытость и доверительность в отношениях", — рассказала Бояринцева.

Специалист добавила, что зачастую человек обращается к другому на "вы", когда признаёт его статусность, тем самым он показывает иерархичность в отношениях. Психолог напомнила, что во многих восточных культурах это правило действует по отношению ко всем старшим родственникам. А в английском языке почти нет такого разделения. В РФ же о вежливой форме "вы" ребёнок, как правило, впервые слышит в детском саду, поскольку к воспитателям принято обращаться по имени и отчеству.