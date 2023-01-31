Лётные экипажи РГВ отработали уничтожение переходящих границу вооружённых группировок

Лётные экипажи региональной группировки войск (РГВ) в ходе учения на полигоне Ружанский отработали поражение формирований, которые могут пройти через границу Союзного государства, а также плацдармов вблизи границы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

Кадры работы авиации РГВ в ходе учений на полигоне Ружанский. Видео © Telegram / Минобороны Белоруссии

Как рассказал наблюдавший за манёврами госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, учения были спланированы по следующим эпизодам: пересечение госграницы незаконными вооружёнными группировками, проход техники, создание каких-либо ударных плацдармов вблизи границы республики, а также нанесение поражения пунктам управления и колоннам выдвигающейся техники условного противника.

"Поэтому совместные авиационные экипажи выполняли задачи авиацией и вертолётами по поражению возможных группировок, которые могут пройти через государственную границу", — отметил Вольфович.

Он также добавил, что манёвры носят исключительно оборонительный характер и не направлены против кого-либо, но вместе с тем они демонстрируют решимость РГВ по защите границ Союзного государства.