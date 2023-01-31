Греция объяснила отказ поставлять танки Leopard Украине

Греция не будет делиться с Киевом боевыми танками Leopard 2 из-за военной угрозы от Турции. Об этом в ходе визита в Японию заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Мы не отдадим Leopard 2 по одной простой причине — они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", — сказал Мицотакис.

Он также добавил, что Афины уже оказали существенную военную помощь украинской стороне и готовы продолжать оказывать поддержку, но уже не за счёт оборонных возможностей Греции.