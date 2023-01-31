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31 января, 19:05

Греция объяснила отказ поставлять танки Leopard Украине

Премьер Греции Мицотакис заявил, что Афины не будут поставлять Киеву танки Leopard

Греция не будет делиться с Киевом боевыми танками Leopard 2 из-за военной угрозы от Турции. Об этом в ходе визита в Японию заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Мы не отдадим Leopard 2 по одной простой причине они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", — сказал Мицотакис.

Он также добавил, что Афины уже оказали существенную военную помощь украинской стороне и готовы продолжать оказывать поддержку, но уже не за счёт оборонных возможностей Греции.

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Ранее Лайф писал, что Германия собирается передать Украине танки Leopard 2 до конца марта. Подтвердил эти планы и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Между тем губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил назначить выплаты жителям региона, которые принимают участие в СВО, за захват или уничтожение танков, которые на Украину поставят западные страны.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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