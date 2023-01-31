Греция объяснила отказ поставлять танки Leopard Украине
Премьер Греции Мицотакис заявил, что Афины не будут поставлять Киеву танки Leopard
Греция не будет делиться с Киевом боевыми танками Leopard 2 из-за военной угрозы от Турции. Об этом в ходе визита в Японию заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
"Мы не отдадим Leopard 2 по одной простой причине — они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", — сказал Мицотакис.
Он также добавил, что Афины уже оказали существенную военную помощь украинской стороне и готовы продолжать оказывать поддержку, но уже не за счёт оборонных возможностей Греции.
Ранее Лайф писал, что Германия собирается передать Украине танки Leopard 2 до конца марта. Подтвердил эти планы и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Между тем губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил назначить выплаты жителям региона, которые принимают участие в СВО, за захват или уничтожение танков, которые на Украину поставят западные страны.
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