ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

В Брянской области обстрелу со стороны Украины подвергся Новозыбковский городской округ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Богомаза, в результате обстрела было нарушено электроснабжение двух населённых пунктов, туда были отправлены сотрудники оперативных и аварийных служб.