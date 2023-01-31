ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область
Богомаз: ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа
В Брянской области обстрелу со стороны Украины подвергся Новозыбковский городской округ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет", — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Богомаза, в результате обстрела было нарушено электроснабжение двух населённых пунктов, туда были отправлены сотрудники оперативных и аварийных служб.
Как рассказывал Лайф, с украинской стороны этим вечером также обстреляли Белгородскую область, причём дважды. По предварительной информации, там тоже обошлось без пострадавших и значительного ущерба. В Брянской области же сегодня под обстрел также попало село Ломаковка.
Telegram / avbogomaz