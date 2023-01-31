В России продлили разрешение на выпуск "упрощённых" автомобилей

Российское правительство продлило упрощённые требования к сертификации авто до 1 июня этого года. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на портале правовой информации.

Так, ещё почти полгода в России можно будет выпускать автомобили низких экологических классов от "Евро 0". Также на авто можно не устанавливать антиблокировочную систему тормозов и устройства вызова экстренных служб, выпущенные до 1 августа прошлого года.