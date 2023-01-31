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31 января, 19:59

В России продлили разрешение на выпуск "упрощённых" автомобилей

Правительство продлило действие упрощённых требований к сертификации авто до 1 июня

Российское правительство продлило упрощённые требования к сертификации авто до 1 июня этого года. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на портале правовой информации.

Так, ещё почти полгода в России можно будет выпускать автомобили низких экологических классов от "Евро 0". Также на авто можно не устанавливать антиблокировочную систему тормозов и устройства вызова экстренных служб, выпущенные до 1 августа прошлого года.

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Напомним, что в правительстве недавно поднимали вопрос целесообразности продления выпуска "упрощённых автомобилей". Есть опасения, что чересчур долгое действие такой меры может может пагубно отразиться на безопасности на дорогах.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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