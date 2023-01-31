В Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом

В Свердловской области произошло массовое отравление. Пять человек погибли, надышавшись угарным газом.

"Пять человек, гибель от угарного газа", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным "Рен-ТВ", случилось это в посёлке городского типа Дружинино, расположенном в 65 километрах от Екатеринбурга. Погибли трое мужчин и две женщины.