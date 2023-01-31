В Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом
В Свердловской области произошло массовое отравление. Пять человек погибли, надышавшись угарным газом.
"Пять человек, гибель от угарного газа", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе регионального Минздрава.
По данным "Рен-ТВ", случилось это в посёлке городского типа Дружинино, расположенном в 65 километрах от Екатеринбурга. Погибли трое мужчин и две женщины.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге в одной закусочной за три дня отравились 12 гостей. Там обнаружили кишечную палочку. Среди отравившихся было пять подростков в возрасте 16–17 лет.
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