Несмотря на санкции: На Западе признали успех России в восстановлении экономики

Россия, несмотря на санкции, смогла вернуть внешнюю торговлю до уровня, который был почти год назад, до начала военной спецоперации на Украине. Экономика страны оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе. Об этом говорится в статье The New York Times.

"Российская торговля, похоже, в основном вернулась на уровень, на котором была до вторжения на Украину в феврале прошлого года. По оценкам аналитиков, российский импорт, возможно, уже вышел на довоенный уровень, или скоро достигнет его", — пишет автор публикации.

Он отмечает, что многим странам оказалось сложно разорвать или хотя бы сократить торговые связи с Россией, несмотря на требования Запада. Так, швейцарский Университета Санкт-Галлена подсчитал, что меньше 9% компаний из ЕС и стран G7 прекратили отношения со своими российскими партнёрами.

Экономика РФ неожиданно оказалась "удивительно стойкой, что вызывает вопросы об эффективности западных санкций". А российский Центробанк "сумел удержать курс рубля и обеспечить стабильность финансовых рынков".