Европейские страны в какой-то момент будут вынуждены поменять позицию по Украине на фоне экономического кризиса, который был спровоцирован антироссийской политикой. Об этом пишет в материале для Global Times сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао. Он отметил, что на фоне относительного спада экономики ЕС и растущего уровня безработицы стагнация в ряде европейских стран обострила некоторые "давние проблемы".

"Социальная напряжённость в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис", — подчеркнул Хэ Чжигао.

Как отметил он, отказ от энергоресурсов РФ спровоцировал значительные последствия для стран ЕС, попавших в "ловушку Вашингтона" и оказавшихся в сильной зависимости от поставок энергоносителей из США. Вследствие этого, подчёркивает автор, разногласия между Европой и Штатами усилились.