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31 января, 20:41

Попала в ловушку США: Европе предсказали смену позиции по Украине

Global Times: Энергокризис заставит ЕС изменить политику в отношении Украины

Европейские страны в какой-то момент будут вынуждены поменять позицию по Украине на фоне экономического кризиса, который был спровоцирован антироссийской политикой. Об этом пишет в материале для Global Times сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао. Он отметил, что на фоне относительного спада экономики ЕС и растущего уровня безработицы стагнация в ряде европейских стран обострила некоторые "давние проблемы".

"Социальная напряжённость в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис", — подчеркнул Хэ Чжигао.

Как отметил он, отказ от энергоресурсов РФ спровоцировал значительные последствия для стран ЕС, попавших в "ловушку Вашингтона" и оказавшихся в сильной зависимости от поставок энергоносителей из США. Вследствие этого, подчёркивает автор, разногласия между Европой и Штатами усилились.

Bloomberg: Тёплая зима и экономия помогли ЕС пережить энергокризис

Bloomberg: Тёплая зима и экономия помогли ЕС пережить энергокризис

Напомним, ранее аналитики Kept заявили, что Россия может вернуть себе лидерство в экспорте газа в ЕС. Такую точку зрения высказали 40% участников опроса, который проводился в рамках конференции Оксфордского института энергетических исследований.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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