Кустурица: Будущее Европы под большим вопросом

Всемирно известный югославский и сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица считает, что будущее Европы под большим вопросом, а значит, и Сербии. Об этом он заявил в интервью "Известиям".

"Экономическая стабильность, которую западные инвестиции обеспечивают Сербии, под большим вопросом. Потому что будущее Европы и само под большим вопросом", — сказал Кустурица.

Говоря о русском народе, режиссёр высказал мнение, что он сейчас подвергается испытаниям, подобным тем, которые пришлись на долю евреев перед Второй мировой войной. Тогда тоже нельзя было выражать сочувствие тем, кому хочешь.

"Сейчас мы наблюдаем другую войну — под названием "Политическая корректность", — сказал деятель киноиндустрии.