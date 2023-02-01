Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Актёра Алека Болдуина, случайно застрелившего украинского оператора на съёмках киноленты "Раст", предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает издание Page Six. Актёр из-за роковой случайности может провести за решёткой до 1,5 лет.

По версии следствия, трагедии на съёмочной площадке предшествовал целый ряд непрофессиональных и беспечных действий участников команды. В том числе это касается и Болдуина, который “проявил безрассудство" в обращении с оружием в ходе съёмочного процесса.

Как ранее писал Лайф, всё произошло в октябре 2021 года. В тот момент Болдуин участвовал в съёмках фильма "Раст" (или "Ржавчина"). Работая над одной из сцен, он выстрелил из пистолета, который считался бутафорским. Как выяснилось, оружие было заряжено боевым патроном. Пуля сразила двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза отделался ранением ключицы, а вот 42-летняя уроженка Украинты Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал, что на съёмочной площадке были допущены нарушения, связанные с оружием.