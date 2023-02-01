"Не получилось": Нерадько заверил в неспособности санкций разрушить авиацию России

Беспрецедентными санкциями ЕС хочет уничтожить российскую авиацию, но власти РФ этого не допустят. Запад запретил поставки самолётов и комплектующих к ним, закрыл для полётов Европу — всё это направлено на ликвидацию авиасектора экономических отношений. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько. Он напомнил, что подобные заявления делал глава Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

"Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось. По одной простой причине — все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям", — заявил Нерадько в интервью РБК.

Так, в России разрешили регистрировать права на иностранные воздушные суда и обслуживать самолёты с использованием неоригинальных запчастей. Кроме того, выделение более 172 млрд рублей на поддержку гражданской авиации позволило перевезти почти 100 млн пассажиров (в 2021 году было 111 млн пассажиров). Нерадько подчеркнул, что авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений и "прекратить международное сотрудничество" из-за санкций нескольких стран невозможно. По его словам, Россия продолжает взаимодействовать с авиационными властями дружественных государств, с международными организациями, работающими в области гражданской авиации.

"[Ведутся] неофициальные контакты с партнёрами из стран, которые ввели санкции. Но только не такие публичные, как раньше", — сказал Нерадько, не уточнив деталей.