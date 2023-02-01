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31 января, 21:47

СМИ узнали, что ждёт Украину на грядущем саммите с ЕС

ТАСС: Украине 3 февраля не пообещают ускоренное вступление в ЕС

На двустороннем саммите, который назначен на 3 февраля, лидеры стран Евросоюза не дадут Украине обещание принять её в ускоренном режиме в состав ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По его словам, представители стран Евросоюза лишь "согласятся с тем, что Украина проделала большой путь", она смогла достичь "значительного прогресса в реформах", однако так ожидаемого Киевом ускоренного членства в ЕС обещано не будет.

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Напомним, в Киеве рассчитывают, что Украина всего в течение двух лет сможет преодолеть путь к членству в Евросоюзе. Там признают, что нужно проделать "колоссальный объём работы", но якобы видят позитивный настрой европейских коллег в этом вопросе.

Обложка ©

ТАСС \ DPA \ Christophe Gateau

Андрей Григорьев

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