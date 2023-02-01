СМИ узнали, что ждёт Украину на грядущем саммите с ЕС

На двустороннем саммите, который назначен на 3 февраля, лидеры стран Евросоюза не дадут Украине обещание принять её в ускоренном режиме в состав ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По его словам, представители стран Евросоюза лишь "согласятся с тем, что Украина проделала большой путь", она смогла достичь "значительного прогресса в реформах", однако так ожидаемого Киевом ускоренного членства в ЕС обещано не будет.