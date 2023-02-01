СМИ узнали, что ждёт Украину на грядущем саммите с ЕС
ТАСС: Украине 3 февраля не пообещают ускоренное вступление в ЕС
На двустороннем саммите, который назначен на 3 февраля, лидеры стран Евросоюза не дадут Украине обещание принять её в ускоренном режиме в состав ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
По его словам, представители стран Евросоюза лишь "согласятся с тем, что Украина проделала большой путь", она смогла достичь "значительного прогресса в реформах", однако так ожидаемого Киевом ускоренного членства в ЕС обещано не будет.
Напомним, в Киеве рассчитывают, что Украина всего в течение двух лет сможет преодолеть путь к членству в Евросоюзе. Там признают, что нужно проделать "колоссальный объём работы", но якобы видят позитивный настрой европейских коллег в этом вопросе.
ТАСС \ DPA \ Christophe Gateau