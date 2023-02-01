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31 января, 22:00

В США признали, что занимались на Украине медицинскими исследованиями

Кирби: США вели на Украине исследования в сфере борьбы с пандемиями

В США признали существование совместной с Украиной работы над исследованиями в сфере борьбы с пандемиями. В последствии такая деятельность там якобы была прекращена. С такими утверждениями выступил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. При этом он опроверг сообщения о разработке биооружия в лабораториях на Украине.

"Не было оружия, лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине", — заявил Кирби журналистам.

По его утверждению, США якобы работали с Украиной исключительно над некими исследованиями "в сфере предотвращения пандемии".

"Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена", — сказал Кирби.

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Как писал ранее Лайф, Минобороны РФ заявило, что США с 2019 года проводили на Украине эксперименты, связанные с ВИЧ. Участниками этих опытов выступают осуждённые и наркоманы. Кроме того, целевой группой стали и представители ВС Украины.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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